Глава МИД Германии посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией

Глава МИД ФРГ Бербок посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство Reuters.

Известно, что на встрече у главы МИД Германии попросили больше оружия.

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — отмечается в публикации.

Кроме того, Бербок оценила ситуацию на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. В городе она высказалась в поддержку Украины. Цели визита дипломата не разглашались.