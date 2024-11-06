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06:58, 6 ноября 2024Мир

Глава МИД Германии посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией

Глава МИД ФРГ Бербок посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Jörg Blank / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство Reuters.

Известно, что на встрече у главы МИД Германии попросили больше оружия.

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — отмечается в публикации.

Кроме того, Бербок оценила ситуацию на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. В городе она высказалась в поддержку Украины. Цели визита дипломата не разглашались.

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