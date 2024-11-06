Карпин прокомментировал возможность вызова Дзюбы в сборную России

Валерий Карпин высказался против вызова Артема Дзюба в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался против вызова нападающего Артема Дзюбы в состав национальной команды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» — сказал Карпин.

Ранее Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России. «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной», — отметил 36-летний форвард тольяттинского «Акрона».

Дзюба не играл за сборную России с июня 2021 года. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин. За карьеру нападающий забил за национальную команду 30 мячей в 55 матчах и по этому показателю делит первое место с завершившим карьеру Александром Кержаковым.