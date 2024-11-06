Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
18:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Зенит
Сегодня
20:45 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Шахтёр
Сегодня
20:45 (Мск)
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Црвена Звезда
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Штутгарт
Сегодня
23:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
17:29, 6 ноября 2024Спорт

Карпин прокомментировал возможность вызова Дзюбы в сборную России

Валерий Карпин высказался против вызова Артема Дзюба в сборную России
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался против вызова нападающего Артема Дзюбы в состав национальной команды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» — сказал Карпин.

Ранее Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России. «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной», — отметил 36-летний форвард тольяттинского «Акрона».

Дзюба не играл за сборную России с июня 2021 года. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин. За карьеру нападающий забил за национальную команду 30 мячей в 55 матчах и по этому показателю делит первое место с завершившим карьеру Александром Кержаковым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      Сторонники права на аборт победили в семи штатах США

      Раскрыт рекордный бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе

      В Кремле ответили на вопрос о будущем президенте России

      Россиян предупредили о рисках покупки квартир в «черную пятницу»

      Россияне увидят «Бобровую луну»

      Россиянин полгода избивал двух малолетних сыновей и получил срок

      Мужчина выходил двухголовую черепаху

      Названа дата инаугурации Трампа

      В России признали проблемы с импортозамещением рыбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше