Постпредство России сделало представление БДИПЧ ОБСЕ из-за действий Молдавии на выборах

Постпредство России сделало представление БДИПЧ ОБСЕ из-за действий Молдавии

Постоянное представительство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене сделало представление руководству Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram.

«Представление в связи с вопиющими действиями властей Молдавии в отношении международных наблюдателей от России делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии Постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене», — объяснили действия постпредства России во внешнеполитическом ведомстве.

6 ноября МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария для заявления решительного протеста. Причиной этого стали ограничения в отношении российских наблюдателей на президентских выборах в республике.

Ранее прошедшие в Молдавии выборы президента прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что считать данные выборы честными, прозрачными и демократическими нельзя.