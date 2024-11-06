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10:45, 6 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно о новом повороте в деле об аварии в российском городе

РИА Новости: дело об аварии в Подольске могут выделить в отдельное производство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи сообщили о продолжении расследования по делу об аварии в котельной Подольска

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следствие рассматривает возможность выделить в отдельное производство уголовные дела обвиняемых, причастных к аварии в котельной подмосковного Подольска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В настоящее время устанавливаются другие возможные виновные, действия которых могли привести к ЧП. По делу сейчас проходят директор Климовского специализированного патронного завода, чья котельная не выдержала сильных морозов прошлой зимой, а также начальник котельной.

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Завершен ряд экспертиз по делу.

4 января в Подольске на фоне тридцатиградусных морозов произошел прорыв теплотрассы, в результате целый микрорайон остался без отопления. В Климовске был введен режим ЧС локального характера.

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