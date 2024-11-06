Стало известно о новом повороте в деле об аварии в российском городе

Следствие рассматривает возможность выделить в отдельное производство уголовные дела обвиняемых, причастных к аварии в котельной подмосковного Подольска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В настоящее время устанавливаются другие возможные виновные, действия которых могли привести к ЧП. По делу сейчас проходят директор Климовского специализированного патронного завода, чья котельная не выдержала сильных морозов прошлой зимой, а также начальник котельной.
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Завершен ряд экспертиз по делу.
4 января в Подольске на фоне тридцатиградусных морозов произошел прорыв теплотрассы, в результате целый микрорайон остался без отопления. В Климовске был введен режим ЧС локального характера.