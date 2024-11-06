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08:56, 6 ноября 2024Силовые структуры

Следователи сообщили о продолжении расследования по делу об аварии в котельной Подольска

Следователи продолжают расследование по делу об аварии в котельной Подольска
Варвара Митина (редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту аварии в котельной Подольска. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных причастных к аварии и все обстоятельства, которые к ней привели.

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16 февраля 2024

4 января в Подольске на фоне тридцатиградусных морозов произошел прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода. В результате целый микрорайон остался без отопления, поэтому в Климовске был введен режим ЧС локального характера.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках этого дела задержали директора завода и начальника котельной.

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