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13:24, 16 февраля 2024Экономика

Завод в Подмосковье перейдет в госсобственность. Ему принадлежит котельная, из-за которой тысячи людей были без тепла

Генпрокуратура РФ подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Генпрокуратура России на фоне возобновления уголовных дел начала готовить иск об изъятии Климовского патронного завода в Подмосковье в государственную собственность.

По имеющимся данным, уже есть соответствующее поручение президента России, документ должен быть направлен в суд в скором времени.

«Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей», — рассказал собеседник РБК в госструктурах.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Директор завода был задержан после крупной аварии в январе

На фоне тридцатиградусных морозов 4 января на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, произошел прорыв теплотрассы. В результате больше 20 тысяч жителей остались без тепла и света, ввели режим ЧС локального характера.

После аварии были задержаны начальник котельной Александр Чиков, директор завода Игорь Кушников и вице-мэр Подольска Роман Рязанцев. Чиков был заключен под стражу до 7 марта 2024 года. На этот же срок был арестован гендиректор Кушников.

Путин принял решение о национализации завода

Утром 9 января губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о национализации завода. Воробьев отметил, что власти в рамках чрезвычайной ситуации получили право взять котельную под свое управление.

Это единственная котельная, которая отапливает 22 тысячи человек. Управляется она во внутреннем контуре и, как оказалось, управляется из рук вон плохо

Андрей Воробьевгубернатор Московской области

В госкорпорации «Ростех» заявили, что готовы взять под контроль Климовский патронный завод, и отметили, что обращение о национализации готовится. В «Ростехе» пояснили, что это позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом навести порядок на предприятии.

В настоящий момент контрольный пакет акций завода находится в частных руках. К менеджменту, который назначается частными собственниками, накопилось много вопросов

госкорпорация «Ростех»

Как стало известно, в октябре 2023 года дочь Бориса Краснова Ольга Никишова обратилась в «Ростех» с заявлением о желании «безвозмездно пожертвовать» десять процентов акций. В том же месяце между ней и госкорпорацией был заключен договор, акции были переведены на счет «Ростеха».

Следствие возобновило ряд уголовных дел

Как сообщил РБК источник, силовики возобновили расследование уголовных дел в отношении физлиц, причастных, по мнению следствия, к хищению акций завода с 2002 по 2010 год. Также следствие проверяет сделки начала 2000-х, когда акционеры завода, в том числе Краснов, сначала передали часть акций государству, а потом признали сделку недействительной, и, кроме того, произошедшую после этого передачу акций предприятия друзьям и родственникам Краснова.

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По данным следствия, денежными потоками завода управляли Краснов и его жена Марина Сахарова. После активизации в 2021 году расследования в отношении еще одного совладельца — ранее судимого бизнесмена Хорхе Портильи-Сумина — акционеры начали выводить с завода средства. В свою очередь, совладелица завода Сахарова заявила, что «все уголовные дела в отношении Краснова были сфальсифицированы» и тот давно покинул Россию. По ее словам, супруг был арестован за границей, и российские власти добивались экстрадиции.

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      Алина Гончарова
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