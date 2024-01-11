Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта

Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной в Климовске до 7 марта

Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной «Климовского специализированного патронного завода» в городском округе Климовск подмосковного Подольска. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.

«Чикову Александру Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 7 марта 2024 года», — говорится в сообщении. На этот же срок арестован генеральный директор завода Игорь Кушников.

Начальник котельной, где произошла коммунальная авария, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Заместителю главы администрации городского округа Подольск Московской области Роману Рязанцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 9 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе судов.

Ранее в Московской области после массового отключения тепла в домах был задержан замглавы администрации Подольска. Также в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей следователи задержали начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

