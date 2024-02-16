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11:12, 16 февраля 2024Экономика

В России начали готовиться к изъятию патронного завода

Генпрокуратура начала готовить иск об изъятии Климовского патронного завода

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Генеральная прокуратура России начала готовить иск об изъятии Климовского специализированного патронного завода в государственную собственность. Акции у семьи предпринимателя Бориса Краснова заберут на фоне возобновления ряда уголовных дел, со ссылкой на источник в госструктурах сообщает РБК.

На фоне тридцатиградусных морозов 4 января на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона произошел прорыв теплотрассы. Более 20 тысяч жителей Климовска осталисьбез тепла и света. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера. После аварии были задержаны начальник котельной Александр Чиков, директор завода Игорь Кушников и вице-мэр Подольска Роман Рязанцев.

В «Ростехе» заявили, что патронный завод «необходимо национализировать», что позволит обеспечить выполнение производственных задач и социальных обязательств, а также «навести порядок» на предприятии, в том числе в вопросах промышленной безопасности. Сейчас у компании 36 процентов акций предприятия, прочие ценные бумаги находятся в руках частных лиц.

«Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», — рассказали источники в госструктурах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что власти региона возьмут под управление котельную, расположенную на территории Климовского патронного завода. После того, как котельная, которая «управляется из рук вон плохо» перейдет в муниципальную собственность, ее начнут модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами, заверил чиновник.

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      Вячеслав Агапов
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