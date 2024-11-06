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12:13, 6 ноября 2024Спорт

Собянин раскрыл размер призовых для победителей и призеров Паралимпиады-2024 из Москвы

Собянин заявил, что москвичи-победители Паралимпиады получат 4 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале раскрыл размер призовых для победителей и призеров Паралимпиады 2024 года, представляющих столицу.

Он отметил, что в Играх участвовали 15 москвичей, пятеро из которых завоевали медали. Пловчиха Мария Павлова и легкоатлет Хетаг Хинчагов взяли золото, Зоя Щурова завоевала серебро в плавании, а легкоатлеты Ирина Вертинская и Георгий Маргиев стали бронзовыми призерами.

Победители Игр получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры — по 2,5 миллиона, а бронзовые по 1,7 миллиона. Кроме того, предусмотрены выплаты тренерам спортсменов, которые составят половину от призовых атлетам.

Россияне на Паралимпиаде-2024 в Париже завоевали 64 награды, среди них 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

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