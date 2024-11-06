«Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

«Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в четвертом туре Лиги чемпионов

Португальский «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в четвертом туре общего раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 ноября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Спортинга». У победителей хет-триком отметился Виктор Дьокереш, еще один мяч забил Максимилиано Араухо. Автором единственного гола в составе «Манчестер Сити» стал Фил Фоден.

«Спортинг» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах. «Манчестер Сити» потерпел третье подряд поражение.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед». Он начнет работу в новом клубе 11 ноября. Матч против «Манчестер Сити» стал для него последним в португальской команде.