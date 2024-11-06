ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче Кубка России

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в 1/4 финала пути РПЛ в Кубке России

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» сыграли вничью 0:0 в 1/4 финала пути РПЛ в Кубке России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором тайме нападающий «Рубина» Марвин Чуни забил гол после ошибки защитника армейцев Игоря Дивеева. Но судья встречи Артем Чистяков отменил взятие ворот — мяч перед ударом попал в руку форварду «Рубина». На 89-й минуте нападающий казанской команды Мирлинд Даку не реализовал пенальти.

Ответный матч 1/4 финала пути РПЛ между ЦСКА и «Рубином» состоится 26 ноября. Эта встреча состоится в Москве.

Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оказался самым проверяемым на допинг футболистом России. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводило допинг-тестирование Мусаева трижды: в апреле, мае и августе 2024-го.