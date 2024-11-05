Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Жирона
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Болонья
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
15:56, 5 ноября 2024Спорт

Назван наиболее часто проверяемый на допинг российский футболист

РУСАДА проверяло футболиста ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Тамерлан Мусаев

Тамерлан Мусаев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист сдавал допинг-тесты трижды: в апреле, мае и августе 2024-го. Годом ранее Мусаев, на тот момент выступавший за калининградскую «Балтику», был протестирован РУСАДА один раз. Всего с января по сентябрь были проверены 50 футболистов РПЛ, из которых 41 — по одному разу.

В октябре генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о визите допинг-офицеров на открытую тренировку сборной России. Логинова опровергла информацию о том, что из-за приезда проверяющих тренировка была отложена.

Мусаев перешел в ЦСКА в декабре 2023 года. В его активе 26 матчей за команды, в которых он отметился 11 голами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      «Москвич» преодолел 30 тысяч километров и добрался и до Камчатки

      Желание Шнурова вернуться на сцену объяснили

      Появились подробности об ударе БПЛА по жилой многоэтажке в российском городе

      Назван наиболее часто проверяемый на допинг российский футболист

      Археологи нашли один из древнейших городов славян под Москвой

      Балицкий рассказал о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

      Предложено создать гигантские мембранные телескопы

      Лавров заявил о нежелании России подталкивать Ереван и Баку к поспешному мирному договору

      Размеры российской «кубышки» оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше