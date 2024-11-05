Назван наиболее часто проверяемый на допинг российский футболист

РУСАДА проверяло футболиста ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист сдавал допинг-тесты трижды: в апреле, мае и августе 2024-го. Годом ранее Мусаев, на тот момент выступавший за калининградскую «Балтику», был протестирован РУСАДА один раз. Всего с января по сентябрь были проверены 50 футболистов РПЛ, из которых 41 — по одному разу.

В октябре генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о визите допинг-офицеров на открытую тренировку сборной России. Логинова опровергла информацию о том, что из-за приезда проверяющих тренировка была отложена.

Мусаев перешел в ЦСКА в декабре 2023 года. В его активе 26 матчей за команды, в которых он отметился 11 голами.