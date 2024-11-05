Назван наиболее часто проверяемый на допинг российский футболист

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных футболистов. Об этом сообщает ТАСС.
Футболист сдавал допинг-тесты трижды: в апреле, мае и августе 2024-го. Годом ранее Мусаев, на тот момент выступавший за калининградскую «Балтику», был протестирован РУСАДА один раз. Всего с января по сентябрь были проверены 50 футболистов РПЛ, из которых 41 — по одному разу.
В октябре генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о визите допинг-офицеров на открытую тренировку сборной России. Логинова опровергла информацию о том, что из-за приезда проверяющих тренировка была отложена.
Мусаев перешел в ЦСКА в декабре 2023 года. В его активе 26 матчей за команды, в которых он отметился 11 голами.