В Курской области беспилотник одним ударом уничтожил украинский танк

МО: дрон «Иноходец» одним ударом уничтожил украинский танк в Курской области

Российский беспилотник «Иноходец» одним ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили замаскированный танк ВСУ в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — отчитались в ведомстве.

Там добавили, что после обнаружения координат объекта беспилотником был нанесен ракетный удар, в результате которого танк оказался уничтожен. Результативность удара подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее морпехи уничтожили колонну ВСУ в Курской области. Она включала в себя Stryker, MaxxPro и «Казаки».

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы. По последним данным, потери Украины в регионе превысили 30 тысяч человек.