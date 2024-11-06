В МОК оценили разоблачительный отчет о Хелиф

Представитель МОК: происхождение отчета о Хелиф нельзя подтвердить

Представитель МОК, имя которого не называется, оценил разоблачительный медицинский отчет об алжирке Иман Хелиф. Его слова приводит Odds.ru.

Представитель организации отметил, что происхождение документов невозможно подтвердить, поэтому никаких комментариев не будет. «Иман Хелиф уже много лет участвует в женских соревнованиях по боксу на международных соревнованиях», — заявил спикер.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил отчет о Хелиф. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Также отмечалось, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.

Хелиф взяла золото на Играх-2024 в Париже. МОК допустил ее до соревнований несмотря на то, что ранее она провалила гендерный тест.

