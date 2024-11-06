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13:24, 6 ноября 2024Силовые структуры

Вопрос об ужесточении наказания фигуранту дела Baring Vostok решили пересмотреть

Мосгорсуд отправил на пересмотр решение о замене наказания французу Дельпалю
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мосгорсуд отправил на пересмотр материалы по фигуранту уголовного дела в отношении инвесткомпании Baring Vostok — француза Филиппа Дельпаля, осужденного на условный срок за растрату. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам рассмотрения жалобы апелляционная инстанция отменила постановление Тверского районного суда Москвы, который отказался ужесточить наказание иностранцу.

Ходатайство инспекции ФСИН о замене условного на реальное лишение свободы из-за неисполнения Дельпалем возложенных на него обязанностей будет рассмотрено заново.

Его адвокат заявлял, что француз покинул территорию России, так как срок его визы закончился. 3 июля сообщалось, что МВД России объявило в розыск Дельпаля по статье Уголовного кодекса России.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Дельпаль тогда получил 4,5 года условно. Через два года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки осужденным, в том числе Дельпалю, — до 3,5 года. Как сообщалось, Дельпаль уехал за границу до рассмотрения жалоб на вынесенный ему приговор в 2023 году.

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