Американская фигуристка прокомментировала отстранение россиян

Американская фигуристка Гленн: не представляю, как тяжело отстраненным россиянам

Американская фигуристка Эмбер Гленн прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не могу себе представить, как это тяжело, особенно для молодых спортсменов. Но, мне кажется, в России фигурное катание и вообще спорт сильно связаны с государством», — заявила американка. Она добавила, что сочувствует фигуристам, которые прилагают большие усилия, но находятся в международной изоляции. Эмбер надеется, что в будущем будет найден выход из этой ситуации.

Гленн в составе сборной США стала чемпионкой мира-2023 в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой США в одиночном катании в 2024 году.

Ранее стало известно, что канадская фигуристка Меган Дюамель призвала ужесточить правила для сменивших гражданство российских спортсменов. «Фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять. Это касается только россиян, так как их страна забанена», — отметила Дюамель.