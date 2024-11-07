Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:22, 7 ноября 2024Забота о себе

Диетолог посоветовал несколько полезных для желудка напитков

Диетолог Садыков: для здоровья желудка полезно пить теплую воду и отвар ромашки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Irene Ivantsova / Unsplash

Диетолог Рустем Садыков посоветовал несколько напитков, которые благотворно влияют на слизистую оболочку желудка и улучшают пищеварение. Их специалист назвал в своем Telegram-канале.

По его словам, основа нормальной работы ЖКТ — это вода комнатной температуры, которая помогает выводить токсины, разжижает желудочные соки и улучшает метаболизм. Теплую воду со щепоткой соли или соком половины лимона врач посоветовал пить небольшими глотками в течение дня. Он также предупредил, что холодная может вызвать спазмы желудка.

Также полезными, по его словам, будут отвар ромашки, имбирный чай и овсяный кисель. «Надо заварить одну столовую ложку овсяной муки или овса на 250 миллилитров воды, добавив немного соли, а потом кипятить на слабом огне до густоты, периодически помешивая. Пить кисель лучше небольшими глотками», — поделился рецептом Садыков.

Материалы по теме:
«Северная еда популярна даже в Гватемале!» Как русская кухня стала мировым трендом
«Северная еда популярна даже в Гватемале!»Как русская кухня стала мировым трендом
2 июля 2019
«Мы из соли можем сделать десерт» Шеф-повара об уникальных вкусах севера и своем вдохновении
«Мы из соли можем сделать десерт»Шеф-повара об уникальных вкусах севера и своем вдохновении
19 декабря 2021
«Здесь икра. Здесь невероятно крутая оленина» Столичные шеф-повара об удивительной северной кухне
«Здесь икра. Здесь невероятно крутая оленина»Столичные шеф-повара об удивительной северной кухне
3 мая 2018

Кроме этого, диетолог порекомендовал пить теплый компот из сухофруктов (яблок, груш, кураги) без сахара, слабый зеленый чай без добавок, настой шиповника и разбавленный сок алоэ вера.

Это растение обладает успокаивающими и заживляющими свойствами, которые особо полезны при повышенной кислотности и легком воспалении желудка. Используйте готовый сок алоэ без добавок, разбавляя его водой в пропорции 1:1. Пейте по 50-100 миллилитров за полчаса до еды, но не более двух раз в день

Рустем Садыковдиетолог

Ранее гастроэнтеролог Саураб Сетхи назвал менее вредный, чем другие, алкогольный напиток. По его словам, никакое количество алкоголя не является полезным, однако у текилы есть преимущество.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Песков прокомментировал слова Харрис о Трампе фразой «Путин не ест людей»

      Медведчук объяснил страх Запада перед воссоединением России с Украиной

      В Британии назвали ход Трампа для принуждения Киева к переговорам

      В Кремле оценили обещание Трампа закончить конфликт на Украине за одну ночь

      Песков отверг вмешательство России в американские и молдавские выборы

      Адвокат рассказал о самочувствии «королевы марафонов»

      Назван минимальный размер повышения ключевой ставки в России

      Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

      Диетолог посоветовал несколько полезных для желудка напитков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше