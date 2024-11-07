Диетолог посоветовал несколько полезных для желудка напитков

Диетолог Садыков: для здоровья желудка полезно пить теплую воду и отвар ромашки

Диетолог Рустем Садыков посоветовал несколько напитков, которые благотворно влияют на слизистую оболочку желудка и улучшают пищеварение. Их специалист назвал в своем Telegram-канале.

По его словам, основа нормальной работы ЖКТ — это вода комнатной температуры, которая помогает выводить токсины, разжижает желудочные соки и улучшает метаболизм. Теплую воду со щепоткой соли или соком половины лимона врач посоветовал пить небольшими глотками в течение дня. Он также предупредил, что холодная может вызвать спазмы желудка.

Также полезными, по его словам, будут отвар ромашки, имбирный чай и овсяный кисель. «Надо заварить одну столовую ложку овсяной муки или овса на 250 миллилитров воды, добавив немного соли, а потом кипятить на слабом огне до густоты, периодически помешивая. Пить кисель лучше небольшими глотками», — поделился рецептом Садыков.

Кроме этого, диетолог порекомендовал пить теплый компот из сухофруктов (яблок, груш, кураги) без сахара, слабый зеленый чай без добавок, настой шиповника и разбавленный сок алоэ вера.

Это растение обладает успокаивающими и заживляющими свойствами, которые особо полезны при повышенной кислотности и легком воспалении желудка. Используйте готовый сок алоэ без добавок, разбавляя его водой в пропорции 1:1. Пейте по 50-100 миллилитров за полчаса до еды, но не более двух раз в день Рустем Садыков диетолог

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