Гретцки высказался о погоне Овечкина за его рекордом

Гретцки заявил, что побитие рекорда результативности Овечкиным — вопрос времени

Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о погоне Александра Овечкина за его рекордом результативности в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Гретцки заявил в эфире телеканала TNT.

«У него потрясающий старт в этом чемпионате. Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он его побьет. Это очень хорошо для хоккея», — заявил Гретцки.

39-летний Овечкин на данный момент занимает второе место в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. У россиянина 861 шайба, у Гретцки — 894. За первые 12 встреч нынешнего сезона россиянин восемь раз поразил ворота соперника, в том числе в пяти последних играх подряд.

В поединке против «Нэшлвилл Предаторс» капитан «Вашингтон Кэпиталс» стал автором решающей шайбы и результативной передачи. Овечкин был признан первой звездой по итогам игрового дня.