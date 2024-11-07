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12:48, 7 ноября 2024Мир

МИД заявил о готовности России прислушаться к «конкретным здравым идеям» Запада по Украине

Лавров: Россия готова прислушаться к конкретным идеям Запада по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская сторона готова прислушаться к конкретным идеям Запада по Украине, а не к «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик», — сказал глава МИД РФ.

Ранее в МИД заявили «Ленте.ру», что оппоненты России в Совбезе ООН пытаются искусственно поддерживать тему Украины на плаву.

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