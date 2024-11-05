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18:50, 5 ноября 2024Мир

В МИД России заявили о попытках оппонентов поддерживать тему Украины на плаву

Вершинин: оппоненты РФ пытаются искусственно поддерживать тему Украины на плаву
Семен Александров (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Оппоненты России в Совете Безопасности ООН пытаются искусственно поддерживать тему Украины на плаву. На эти попытки указал замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в ходе прошедшей в сентябре недели высокого уровня Генассамблеи ООН в числе затронутых тем украинская проблематика либо вовсе отсутствовала, либо занимала одно из последних мест.

«В выступлениях представителей коллективного Запада украинская тема звучала скорее в качестве пропагандистских клише. В Совете Безопасности ООН наши оппоненты пытаются искусственно поддерживать тему Украины на плаву», — заявил дипломат.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что западные представители ежемесячно созывают заседания по Украине, в ходе которых зачитывают «однообразные, как под копирку, обвинения в адрес России, не имеющие никакого отношения к реальности».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость выводить западные страны на чистую воду с их позицией по кризису на Украине. Он напомнил, что все члены ООН обязаны уважать права человека вне независимости от расы, пола, языка и религии, однако Запад, постоянно называющий себя «чемпионом прав человека», ни разу не упоминал об этом в контексте кризиса на Украине.

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