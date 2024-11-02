Лавров заявил о необходимости выводить Запад на чистую воду с его позицией по Украине

Лавров призвал выводить западные страны на чистую воду с их позицией по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость выводить западные страны на чистую воду с их позицией по кризису на Украине. Об этом он заявил в интервью TV BRICS.

Министр напомнил, что, согласно Уставу ООН, все члены организации обязаны уважать права человека вне независимо от расы, пола, языка и религии, однако Запад, постоянно называющий себя «чемпионом прав человека», ни разу не упоминал об этом в контексте кризиса на Украине, где допустили запрет на использование русского язык во всех сферах жизни, а также канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Нацистский режим в Киеве грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава ООН, а Запад хвалит его и говорит, что киевские власти защищают европейские ценности», — заявил Лавров, подчеркнув, что политиков, которые поступают соответствующим образом, нужно выводить на чистую воду.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что в то время, как весь мир предпринимает попытки убедить Киев в том, что он проиграл войну, нынешний глава государства Владимир Зеленский истерично требует все больше вооружений.