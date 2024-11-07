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09:40, 7 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области

«Укрзализныця»: повреждена железнодорожная инфраструктура в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Pierre Crom / Getty Images

В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.

«Повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности элементы энергоснабжения и пути», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Помимо этого, взрывы прогремели в Киеве. В украинской столице объявлялась воздушная тревога. Также сообщалось о пожаре в городе. Мэр Киева Виталий Кличко уточнял, что возгорание произошло в нежилом здании на территории Соломенского района.

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