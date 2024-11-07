В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение суток в регионе прозвучало 299 взрывов в 14 населенных пуктах, включая Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Работино, Малиновку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское.

О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не уточнил.

Ранее стало известно, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Отмечается, что в Оболонском и Соломенском районах обнаружили обломки БПЛА, во втором они упали на территорию промышленного предприятия.