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08:56, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Глава Запорожской украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение суток в регионе прозвучало 299 взрывов в 14 населенных пуктах, включая Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Работино, Малиновку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское.

О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не уточнил.

Ранее стало известно, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Отмечается, что в Оболонском и Соломенском районах обнаружили обломки БПЛА, во втором они упали на территорию промышленного предприятия.

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