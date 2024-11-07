Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

«Общественное»: в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве снова прогремели взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного"», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Оболонском и Соломенском районах обнаружили обломки БПЛА, во втором они упали на территорию промышленного предприятия.

Ночью в Киеве и области уже звучали взрывы. Тогда координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что прилеты были зафиксированы в местах дислокации, где осуществляется перераспределение территориальной обороны по подразделениям из различных городов перед отправкой на фронт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине. Какие пункты он включает?

      ВС России взяли под контроль трассу снабжения Великой Новоселки в ДНР

      В США сообщили о планах Байдена посетить инаугурацию Трампа

      В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      Имущество замгубернатора российского региона арестовали

      Победу Трампа объяснили поддержкой традиционно демократической группы населения

      Выдачи автокредитов в России рухнули

      Байден может пойти на резкое обострение с Россией. Что подвигнет президента США на такой шаг?

      НАСА опубликовало самые качественные снимки Юпитера за всю историю. Ради них зонд Juno пролетел 2,7 миллиарда километров

      Саперы разминировали часть территорий Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше