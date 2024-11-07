В Киеве прозвучали взрывы

«Общественное»: в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве снова прогремели взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного"», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Оболонском и Соломенском районах обнаружили обломки БПЛА, во втором они упали на территорию промышленного предприятия.

Ночью в Киеве и области уже звучали взрывы. Тогда координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что прилеты были зафиксированы в местах дислокации, где осуществляется перераспределение территориальной обороны по подразделениям из различных городов перед отправкой на фронт.