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02:32, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве и области прогремели взрывы

Общественное: в Киеве и Ирпене Киевской области прогремели взрывы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — указано в сообщении. Позже телеканал ТСН рассказал о мощных взрывах в городе Ирпень Киевской области.

«Ирпень Киевской области - взрывы», — говорится в Telegram-канале ТСН. На данный момент в столице Украины и в Киевской области продолжают звучать сирены воздушной тревоги.

Ранее в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы. «В Сумах слышны взрывы. Еще взрывы слышны в Сумах», — написало издание, ссылаясь на своих корреспондентов.

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