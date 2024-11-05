В городе Сумы на Украине прогремели взрывы

«Общественное»: в Сумах прогремели взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах слышны взрывы. (...) Еще взрывы слышны в Сумах», — написало издание, ссылаясь на своих корреспондентов.

О взрывах в городе сообщило и издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Ранее сообщалось о взрыве в Харькове. Произошедшее прокомментировал мэр города Игорь Терехов. В своем Telegram-канале он написал, что инцидент произошел в Шевченковском районе Харькова.