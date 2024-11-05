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18:06, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Харькове прозвучал взрыв

На Украине сообщили о взрыве в Шевченковском районе Харькова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Произошедшее также прокомментировал мэр города Игорь Терехов. В своем Telegram-канале он написал, что инцидент произошел в Шевченковском районе Харькова.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара по базе подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) были поражены офицеры нацбата МВД Украины «Лють». Российские войска нанесли ракетный удар по объекту 1 ноября.

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