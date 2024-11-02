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15:28, 2 ноября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по офицерам нацбата МВД Украины «Лють» в Харькове

Лебедев: в Харькове был нанесен удар по офицерам нацбата МВД Украины «Лють»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Харькове на базе подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время удара по ней находились офицеры нацбата МВД Украины «Лють». Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД "Лють"», — подтвердил Лебедев.

Ракетный удар по объекту был нанесен 1 ноября. В результате были повреждены два здания. Как сообщила Национальная полиция Украины, пострадали 36 силовиков.

Ранее в пророссийском подполье рассказали о поражении пункта дислокации наемников и склада техники ВСУ в Киеве. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в украинской столице и пригороде в ночь на 2 ноября прозвучало пять взрывов.

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