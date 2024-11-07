В Киеве после взрывов начался пожар в нежилом здании

Мэр Кличко: после взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании

После взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Проводится эвакуация, пострадавших нет», — сообщил политик.

По информации Кличко, нежилой объект загорелся на территории Соломенского района в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В настоящий момент на месте работают спасательные службы.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Отмечается, что в Оболонском и Соломенском районах обнаружили обломки БПЛА, во втором они упали на территорию промышленного предприятия.