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08:33, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве после взрывов начался пожар в нежилом здании

Мэр Кличко: после взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Проводится эвакуация, пострадавших нет», — сообщил политик.

По информации Кличко, нежилой объект загорелся на территории Соломенского района в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В настоящий момент на месте работают спасательные службы.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Отмечается, что в Оболонском и Соломенском районах обнаружили обломки БПЛА, во втором они упали на территорию промышленного предприятия.

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