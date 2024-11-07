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18:20, 7 ноября 2024Спорт

Назван окончательный состав сборной России на матчи против Брунея и Сирии

Миранчук и Чалов попали в состав сборной России на матчи против Брунея и Сирии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав команды на товарищские матчи против Брунея и Сирии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список вошли 29 футболистов. В частности, во встречах примут участие полузащитник Алексей Миранчук из американской «Атланты Юнайтед», а также форвард Федор Чалов из греческого ПАОКа.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии и Брунея. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Спустя четыре дня команда под руководством Валерия Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

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