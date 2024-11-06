Аршавин раскрыл смысл товарищеских матчей сборной России с Сирией и Брунеем

Аршавин заявил, что сборная России сыграет с Сирией и Брунеем ради болельщиков

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии и Брунея. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок отметил, что подобные игры нужны болельщикам. «В Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально!» — заявил Аршавин.

Бывший футболист привел в пример матч с Кубой. «Забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое», — добавил Аршавин.

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Спустя четыре дня команда под руководством Валерия Карпина в Волгограде встретится с Сирией.