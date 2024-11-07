Названы возможные сроки встречи Путина с членами СПЧ

РИА Новости: Путин может встретиться с членами СПЧ в первой половине декабря

Президент России Владимир Путин может встретиться с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) в начале декабря. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram-канале.

Темы, которые правозащитники предложат обсудить Путину, будут в рамках повестки дня. «Ничего перпендикулярного» в СПЧ не готовят, добавили журналисты.

В 2023 году Путин встретился с членами СПЧ 4 декабря. На встрече затронули темы СВО, миграции, здравоохранения и образования. Также обсуждались проблемы «выдавливания» русскоязычного населения из стран Европы.

За четыре дня до встречи, 4 декабря, Путин изменил состав СПЧ. Из состава совета исключили адвокатов Шота Горгадзе и Генри Резника, а также журналиста Леонида Никитинского и общественого деятеля Александра Мукомолова и Маары Поляковаой. Помимо них, из состава СПЧ выведен экономист Евгений Ясин, которого не стало в сентябре 2023 года.