Обвиняемый во взятке в 10 миллионов рублей российский экс-чиновник попросился на СВО

Обвиняемый во взятке бывший виц-мэр Челябинска Репринцев попросился на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в особо крупной взятке в размере не менее 10 миллионов рублей, попросился на специальную военную операцию (СВО). Это следует из публикации на сайте. региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в октябре Репринцеву продлили содержание под стражей до 16 января 2025 года. Защита обжаловала это решение, заявив, что у экс-чиновника нет намерений скрыться, а кроме того, он хочет принять участие в спецоперации. Представители обвиняемого попросили учесть это и изменить меру пресечения на домашний арест.

По данным прокуратуры, Челябинский областной отклонил апелляционную жалобу и оставил постановление об аресте с пребыванием в СИЗО.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева 4 июня. По версии силовиков, бывший чиновник получил 10 миллионов рублей за ускоренную подготовку и утверждение документации по планировке территории в Советском районе города.

Ранее на СВО попросился бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которого обвинили в особо крупной растрате. В суде экс-чиновник заявил, что хочет быть с женой, которая находится в зоне спецоперации.