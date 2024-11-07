Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золотую медаль

Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту Петрову вернули золото

Перевернувшемуся на финише чемпионата мира в Самарканде российскому каноисту Захару Петрову вернули золотую медаль. Об этом сообщает Metaratings.

«Сотрудники Международной федерации каноэ, как и обещали ранее, передали золотую медаль Петрова, которую он завоевал на чемпионате мира в Самарканде, но не получил сразу, так как в тот момент мы подавали апелляцию на результат финала», — сказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

В финальном заезде чемпионата мира-2024 лодка Петрова первой пересекла финишную черту, но затем перевернулась и спортсмен выпал из нее. В протоколе было указано, что россиянин не финишировал. Российская команда подала апелляцию, которая сначала была удовлетворена, но затем Петрова снова лишили золота. Позднее решение было еще раз пересмотрено в пользу российского каноиста.

Петров дважды занял четвертое место на Олимпийских играх в Париже. Там он выступал в нейтральном статусе.