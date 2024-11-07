Провалившую гендерный тест боксершу пригласили в Россию

Чемпионка Европы Бабичева пригласила боксершу Хелиф на турнир в Россию

Чемпионка Европы по боксу Елена Бабичева пригласила победительницу Олимпиады-2024 в Париже, провалившую гендерный тест алжирку Иман Хелиф на проходящий в Серпухове чемпионат России. Ее слова приводит РИА Новости.

Бабичева посоветовала спортсменке посмотреть настоящий женский бокс и поучаствовать в турнире как зритель. «Может, в тренировочном режиме и побоксируем. Нам, конечно, ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу», — заявила она.

Ранее в Le Correspondent вышел материал о провалившей гендерный тест Хелиф. Там говорится, что у нее не было матки, а вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона. В статье не представлены доказательства, кроме одного скриншота медицинского исследования.

На Олимпиаде в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов. На пути к победе она не проиграла ни одного раунда.