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20:46, 4 ноября 2024Спорт

Журналист представил разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест боксерше

Журналист Аудиа заявил, что у боксерши Хелиф было выявлено наличие тестикул
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Иман Хелиф

Иман Хелиф. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше Иман Хелиф. Об этом сообщается на сайте Le Correspondent.

Согласно представленным медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Отмечается, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор. Гормональный тест также показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов.

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