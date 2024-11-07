Проведшему за решеткой 10 лет невиновному мужчине выплатят 3,7 миллиарда рублей

В США мужчине, неправомерно отсидевшему 10 лет, выплатят 3,7 миллиарда рублей

В штате Миссури, США, страховую компанию обязали выплатить многомиллионную компенсацию бывшему заключенному Райану Фергюсону, неправомерно проведшему за решеткой 10 лет. Об этом сообщает ABC 17.

Фергюсона обвинили в расправе над спортивным редактором газеты Columbia Daily Tribune и приговорили к тюремному заключению в городе Колумбия в 1993 году. Главные показания против него давал его друг, который позже признался, что соврал под присягой. Лишь в 2013 году суд признал невиновность мужчины и отменил его приговор. Оказалось, что прокуратура намеренно скрыла от суда доказательства, подготовленные адвокатами Фергюсона.

Над делом Фергюсона работали шесть полицейских. После освобождения мужчины они вместе с ним подали иск против страховой компании Traveler’s Insurance, которая должна была покрыть расходы на защиту пострадавшего. Тяжба продолжалась несколько лет. Фергюсон требовал полагающейся ему выплаты, а Traveler’s Insurance утверждала, что на момент вынесения приговора страховой полис клиента еще не вступил в силу. Теперь неправомерно отсидевший мужчина должен получить 38 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей).

Присяжные обязали Traveler’s Insurance выплатить Фергюсону такую крупную компенсацию, поскольку компания проигнорировала предыдущие судебные решения. Так, несколько лет назад, в соответствии с принятым постановлением, она должна была заплатить мужчине по одному миллиону долларов за каждый год, проведенный в тюрьме, и покрыть судебные издержки от имени города Колумбия, однако не сделала этого.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Техас Роберта Робертсона приговорили к казни за преступление, которое, по заключению многочисленных экспертов, является невозможным. Наказание отложили в последний момент благодаря объединенным усилиям республиканцев и демократов.