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18:41, 7 ноября 2024Из жизни

Проведшему за решеткой 10 лет невиновному мужчине выплатят 3,7 миллиарда рублей

В США мужчине, неправомерно отсидевшему 10 лет, выплатят 3,7 миллиарда рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Ryan Ferguson

Ryan Ferguson. Кадр: @lifeafterten

В штате Миссури, США, страховую компанию обязали выплатить многомиллионную компенсацию бывшему заключенному Райану Фергюсону, неправомерно проведшему за решеткой 10 лет. Об этом сообщает ABC 17.

Фергюсона обвинили в расправе над спортивным редактором газеты Columbia Daily Tribune и приговорили к тюремному заключению в городе Колумбия в 1993 году. Главные показания против него давал его друг, который позже признался, что соврал под присягой. Лишь в 2013 году суд признал невиновность мужчины и отменил его приговор. Оказалось, что прокуратура намеренно скрыла от суда доказательства, подготовленные адвокатами Фергюсона.

Над делом Фергюсона работали шесть полицейских. После освобождения мужчины они вместе с ним подали иск против страховой компании Traveler’s Insurance, которая должна была покрыть расходы на защиту пострадавшего. Тяжба продолжалась несколько лет. Фергюсон требовал полагающейся ему выплаты, а Traveler’s Insurance утверждала, что на момент вынесения приговора страховой полис клиента еще не вступил в силу. Теперь неправомерно отсидевший мужчина должен получить 38 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей).

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Присяжные обязали Traveler’s Insurance выплатить Фергюсону такую крупную компенсацию, поскольку компания проигнорировала предыдущие судебные решения. Так, несколько лет назад, в соответствии с принятым постановлением, она должна была заплатить мужчине по одному миллиону долларов за каждый год, проведенный в тюрьме, и покрыть судебные издержки от имени города Колумбия, однако не сделала этого.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Техас Роберта Робертсона приговорили к казни за преступление, которое, по заключению многочисленных экспертов, является невозможным. Наказание отложили в последний момент благодаря объединенным усилиям республиканцев и демократов.

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