ПСЖ без Сафонова в составе проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

ПСЖ без Сафонова в составе проиграл 1:2 «Атлетико» в Лиге чемпионов

Парижский «Пари Сен-Жермен» без российского голкипера Матвея Сафонова проиграл мадридскому «Атлетико» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча во французской столице завершилась со счетом 1:2. В составе ПСЖ отличился Уоррен Заир-Эмери, за «Атлетико» забили Науэль Молина и Анхель Корреа, который отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Российский голкипер ПСЖ Сафонов провел весь матч на скамейке запасных. Единственный поединок в Лиге чемпионов россиянин сыграл против испанской «Жироны» и не пропустил ни одного мяча. Другой голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма пропускал во всех трех играх Лиги чемпионов, когда появлялся в основном составе.

ПСЖ по итогам четырех туров общего раунда Лиги чемпионов набрал четыре очков, «Атлетико» — шесть. В следующем туре французский клуб сыграет против в гостях против немецкой «Баварии» 26 ноября, испанская команды встретится в Чехии со «Спартой» также 26 ноября.