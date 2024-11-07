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15:39, 7 ноября 2024Наука и техника

Раскрыты сроки эксплуатации «Луны-26»

ИКИ РАН: срок эксплуатации аппарата «Луна-26» составит два-три года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pline / Wikimedia

Срок эксплуатации российского орбитального аппарата «Луна-26» может составить два-три года. Ресурс аппарата раскрыл научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России Лев Зеленый в интервью «Интерфаксу».

Зеленый отметил, что в аппаратах «Луна-25» и «Луна-27» предусмотрены тепловые элементы, которые работают на основе распада ядерного вещества. Элементы могут проработать около года. Он подчеркнул, что без подогрева аппарат может замерзнуть после захода Солнца.

«"Луна-26" — это орбитальная экспедиция, и у нее срок жизни больше. Она проживет, может быть, два-три года, но вряд ли десятилетие. У Луны очень неоднородное гравитационное поле, там есть "ямы" — это значит, что аппарат не будет вращаться по круговой или эллиптической орбите, он будет двигаться как по дороге с рытвинами», — сказал академик.

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Для компенсации «ям» орбиту будут регулярно корректировать, затрачивая ограниченный запас топлива.

В сентябре первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что работы по российской автоматической межпланетной станции «Луна-26» ведутся согласно графику. Запуск аппарата может состояться в 2026 или 2027 году.

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