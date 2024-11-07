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12:34, 7 ноября 2024Экономика

Рост сбережений россиян в банках оценили

ВТБ: объем вкладов и счетов россиян в банках РФ превысил 49 триллионов рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Объем вкладов и счетов граждан, размещенных в российских банках в отечественной валюте, вырос с начала 2024 года на 19 процентов, превысив 49 триллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ.

В самой кредитной организации темпы роста рублевых сбережений оказались еще более значительными — с января по октябрь россияне нарастили их более чем на 38 процентов, до 8,6 триллиона рублей, отмечается в материалах.

«Клиенты перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент. Такая финансовая стратегия в условиях нынешней ключевой ставки — максимально верная», — приводит ВТБ слова заместителя президента — председателя правления банка Георгия Горшкова. В октябре он оценивал рост банковских сбережений россиян по итогам года в 27 процентов, теперь же прогноз их рекордной динамики в 2024-м повышен до 29 процентов.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в российских банках растет с середины апреля почти в еженедельном режиме. В третьей декаде октября она достигла 20,17 процента, вновь приблизившись к повышенной в те же сроки до 21 процента ключевой ставке Центробанка РФ. В самом регуляторе отмечают, что новое повышение ставки уже в декабре не предопределено, но его вероятность на фоне проинфляционных рисков очень высока.

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