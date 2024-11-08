Cтало известно будущее Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Гвардиола останется в «Ман Сити» на сезон, затем его пригласит сборная Бразилии

Стало известно будущее тренера Хосепа Гвардиолы в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Athletic.

Руководство «Манчестер Сити» считает, что Гвардиола останется в клубе еще на сезон после окончания нынешнего контракта, срок действия которого истекает в летом 2025 года. А затем тренер займется подготовкой сборной Бразилии к чемпионату мира-2030, пишет The Athletic.

Сообщается, что Гвардиола открыт к предложению бразильской футбольной конфедерации. 53-летний специалист планирует определиться со своим будущим до того, как в отношении «Манчестер Сити» вынесут судебное решение по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» и «Челси» могут исключить из АПЛ из-за нарушения финансовых правил. Отмечалось, что «Манчестер Сити» было предъявлено более ста обвинений.