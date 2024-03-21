Над «Челси» и «Манчестер Сити» нависла угроза исключения из АПЛ

The Sun: «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ за вину с финансами

Над «Манчестер Сити» и лондонским «Челси» нависла угроза санкций за многочисленные нарушения принципа финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футбольные клубы могут исключить из Английской премьер-лиги (АПЛ). Отмечается, что независимая комиссия лиги, уведомила команды о возможности наказания. При этом для этого нужно доказать их виновность.

О возможном исключении из АПЛ «Челси» и «Манчестер Сити» британская пресса заговорила в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, что клубам грозит лишение чемпионских титулов, вычет очков, а также запрет на трансферы. Отмечалось, что «Манчестер Сити» было предъявлено более ста обвинений в нарушении финансового фэйр-плей.

После 28 матчей «Манчестер Сити» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. «Челси» находится на 11-м месте с 39 очками.