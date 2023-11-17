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21:41, 17 ноября 2023Спорт

Стало известно о возможности исключить «Челси» и «Манчестер Сити» из АПЛ

«Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ из-за нарушения фейр-плей
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Фото: Action Images / John Sibley / Reuters

«Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из Английской премьер-лиги (АПЛ), если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фейр-плей. О возможности исключения стало известно Daily Mail.

По информации источника, клубам грозит лишение чемпионских титулов, вычет очков, а также запрет на трансферы. Отмечается, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» было предъявлено более ста обвинений в нарушении финансового фэйр-плей.

Ранее 17 ноября независимая комиссия АПЛ наказала «Эвертон» за нарушение финансового фейр-плей. С клуба было снято 10 очков, из-за чего он переместился с 14-го на 19-е место.

После 12 матчей «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Челси» располагается на 10-м месте с 16 очками.

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      Анастасия Борисова
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