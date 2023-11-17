Клуб АПЛ наказали за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ сняла с «Эвертона» десять очков за нарушение финансового фейр-плей

Независимая комиссия Английской премьер-лиги (АПЛ) наказала «Эвертон» за нарушение финансового фейр-плей. Об этом сообщается на сайте турнира.

С клуба было снято десять очков, наказание вступило в силу незамедлительно. Отмечается, что нарушения были выявлены в сезоне-2021/2022.

«Эвертон» с 14 очками располагался на 14-м месте в турнирной таблице. Однако после наложения санкций команда опустилась на предпоследнюю, 19-ю строку.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать итальянский «Ювентус» за нарушение финансового фейр-плей. Команда не сможет принять участие в розыгрыше европейских турниров в течение одного года.