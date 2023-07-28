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21:09, 28 июля 2023Спорт

УЕФА принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков

УЕФА принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков на один год

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Из-за нарушения финансового фейр-плей команда не сможет принять участие в розыгрыше европейских соревнований в течение одного года. Отмечается, что клубу также назначили штраф в размере 20 миллионов евро, из них 10 миллионов условно.

14 июля «Ювентус» объявил о выходе из проекта футбольной Суперлиги. Ранее сообщалось, что УЕФА недовольны тем фактом, что команда не выходила из проекта, а также не поддерживает контакт с главой организации Александром Чеферином. В УЕФА также обратили внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами, а также проблемах с соблюдением финансового фейр-плей.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, а также национальные ассоциации и другие представители футбольного сообщества раскритиковали идею нового турнира, после чего из проекта вышло большинство клубов.

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    Ксения Курашкина
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