La Gazzetta dello Sport: УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков из-за махинаций

Итальянский «Ювентус» оказался под угрозой исключения из еврокубков. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить команду на год или более. Отмечается, что в организации недовольны тем фактом, что «Ювентус» не отказался от проекта Суперлиги.

Кроме того, руководители туринцев не поддерживают контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Также в организации обращают внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

22 мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола лишил «Ювентус» десяти очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/2023. В январе у команды уже списывали 15 очков, однако через три месяца решение удалось оспорить.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

