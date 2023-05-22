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22:38, 22 мая 2023Спорт

«Ювентус» вновь лишили очков в чемпионате Италии из-за махинаций

Суд лишил «Ювентус» десяти очков в чемпионате Италии по делу о финансовых махинациях

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил туринский «Ювентус» десяти очков в чемпионате страны в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на инстанцию.

Причиной стало разбирательство по делу о финансовых махинациях в клубе. После того как решение вступило в силу, команда опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 59 очков.

Первое судебное разбирательство в отношении «старой синьоры» прошло в январе 2023 года. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии, однако через три месяца «Ювентусу» удалось оспорить решение.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Анастасия Борисова
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