«Ювентус» объявил о выходе из проекта Суперлиги
«Ювентус» запустил процедуру выхода из проекта футбольной Суперлиги. Об этом объявлено на сайте итальянской команды.
Команда подтвердила ранее озвученное намерение об отказе от участия в проекте. Отмечается, что в соответствии с договорными положениями, для выхода потребуется предварительное согласие испанских «Реала» и «Барселоны» — двух оставшихся в проекте клубов.
26 мая сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус» на год или более. В организации оказались недовольны тем фактом, что команда не выходила из проекта Суперлиги, а также не поддерживает контакт с главой УЕФА Александром Чеферином. Кроме того, обращается внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, а также национальные ассоциации и другие представители футбольного сообщества раскритиковали идею нового турнира, после чего из проекта вышло большинство клубов.