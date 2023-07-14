«Ювентус» объявил о выходе из проекта Суперлиги

«Ювентус» запустил процедуру выхода из проекта футбольной Суперлиги

«Ювентус» запустил процедуру выхода из проекта футбольной Суперлиги. Об этом объявлено на сайте итальянской команды.

Команда подтвердила ранее озвученное намерение об отказе от участия в проекте. Отмечается, что в соответствии с договорными положениями, для выхода потребуется предварительное согласие испанских «Реала» и «Барселоны» — двух оставшихся в проекте клубов.

26 мая сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус» на год или более. В организации оказались недовольны тем фактом, что команда не выходила из проекта Суперлиги, а также не поддерживает контакт с главой УЕФА Александром Чеферином. Кроме того, обращается внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, а также национальные ассоциации и другие представители футбольного сообщества раскритиковали идею нового турнира, после чего из проекта вышло большинство клубов.