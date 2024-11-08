В ДНР местная жительница подорвалась на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО

Женщина погибла в ДНР, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО

Женщина подорвалась на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик» в Донецкой народной республике (ДНР) и погибла, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в поселке шахты имени Румянцева в Горловке. «Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса», — подчеркнул он.

В сентябре трое военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России подорвались на украинской мине, однако им всем удалось выжить. Инцидент произошел на угледарском направлении на территории ДНР.

В мае семья на автомобиле подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Николаевка в ДНР. Пострадали двое взрослых.

