Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 8 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР местная жительница подорвалась на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО

Женщина погибла в ДНР, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Женщина подорвалась на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик» в Донецкой народной республике (ДНР) и погибла, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в поселке шахты имени Румянцева в Горловке. «Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса», — подчеркнул он.

В сентябре трое военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России подорвались на украинской мине, однако им всем удалось выжить. Инцидент произошел на угледарском направлении на территории ДНР.

В мае семья на автомобиле подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Николаевка в ДНР. Пострадали двое взрослых.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

      Президент Палестины заявил Трампу о готовности к совместной работе

      Зеленский назвал самые сложные для ВСУ направления фронта

      Испытывающий финансовые проблемы клуб КХЛ одержал третью победу подряд

      Мишустин назначил нового министра науки и высшего образования

      В МИД обещали устранить исходящие от Украины угрозы

      Курс биткоина вновь обновил исторический максимум

      Американский миллиардер назвал конфликт на Украине глупостью Байдена

      Стало известно о ментальных проблемах Мбаппе после обвинений в изнасиловании

      В Европе задумались о вариантах помощи Украине без участия США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше