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22:31, 5 мая 2024Россия

В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине

Пушилин: в ДНР семья подорвалась на мине в районе села Николаевка

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка в ДНР. Мужчина и женщина получили серьезные травмы, написал в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«Мужчина 1978 г. р. и его жена 1989 г. р. с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается медицинская помощь», — отметил он.

По словам Пушилина, ребенок не пострадал.

В конце апреля Денис Пушилин рассказал, что украинские военные наносили преднамеренные удары по машине скорой помощи в поселке Александровка в Петровском районе Донецка.

Он уточнил, что ВСУ совершили 11 обстрелов, выпустили 32 боеприпаса. Они применяли ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

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      Марина Совина
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