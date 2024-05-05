В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине

Пушилин: в ДНР семья подорвалась на мине в районе села Николаевка

Семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка в ДНР. Мужчина и женщина получили серьезные травмы, написал в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«Мужчина 1978 г. р. и его жена 1989 г. р. с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается медицинская помощь», — отметил он.

По словам Пушилина, ребенок не пострадал.

В конце апреля Денис Пушилин рассказал, что украинские военные наносили преднамеренные удары по машине скорой помощи в поселке Александровка в Петровском районе Донецка.

Он уточнил, что ВСУ совершили 11 обстрелов, выпустили 32 боеприпаса. Они применяли ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.